Can Yaman dice "No"a Maria De Filippi: la cifra è troppo bassa per lui (Di mercoledì 10 agosto 2022) Can Yaman ha deciso di dire il suo no definitivo alla partecipazione alla trasmissione televisiva prodotta da Maria De Filippi. Il compenso proposto dalla conduttrice all'attore non sarebbe adeguato alle sue capacità. È il manager di Can Yaman a comunicare alla conduttrice e al grande pubblico che l'attore turco non ci sarà. Can Yaman è un modello e attore turco conosciuto al pubblico italiano dai tempi della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. È possibile averlo notato anche nella campagna pubblicitaria che lo vedeva protagonista insieme a Claudia Gerini - la pubblicità della pasta De Cecco girata da Ferzan Ozpetek. Inoltre, Can Yaman ha fatto parte del reboot di Sandokan del 2021 e ha partecipato come co-protagonista di Francesca Chillemi alla serie televisiva di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Canha deciso di dire il suo no definitivo alla partecipazione alla trasmissione televisiva prodotta daDe. Il compenso proposto dalla conduttrice all'attore non sarebbe adeguato alle sue capacità. È il manager di Cana comunicare alla conduttrice e al grande pubblico che l'attore turco non ci sarà. Canè un modello e attore turco conosciuto al pubblico italiano dai tempi della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. È possibile averlo notato anche nella campagna pubblicitaria che lo vedeva protagonista insieme a Claudia Gerini - la pubblicità della pasta De Cecco girata da Ferzan Ozpetek. Inoltre, Canha fatto parte del reboot di Sandokan del 2021 e ha partecipato come co-protagonista di Francesca Chillemi alla serie televisiva di ...

