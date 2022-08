Calciomercato: Spezia. Ufficiale Dragowski, contratto triennale (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'estremo difensore polacco arriva dalla Fiorentina, vestirà la maglia numero 69 LA Spezia - Bartlomiej Dragowski è un nuovo calciatore dello Spezia. Il portiere polacco - fa sapere il club ligure - ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'estremo difensore polacco arriva dalla Fiorentina, vestirà la maglia numero 69 LA- Bartlomiejè un nuovo calciatore dello. Il portiere polacco - fa sapere il club ligure - ...

