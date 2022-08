Alfonso Signorini manda in confusione i fan del Grande Fratello Vip col nuovo indizio

AlbertoChecchi5 : Ilary Blasi come sta? bene Alfonso Signorini ???????????? #ilaryblasi #alfonsosignorini - gfvipnews_ : Federico Chimirri è il vip misterioso dell'indizio di Alfonso Signorini? Il nome di Federico era stato fatto da D… - peperoncin0_ : RT @atrotnoc: 9 agosto e alfonso signorini non ha ancora ufficializzato natasha, jenny e salvatore al grande fratello - infoitcultura : Alfonso Signorini parla della nuova edizione del GFVip - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini senza mezzi termini ammette: 'Il cast completo è...' -

Il settimanale diha pubblicato delle foto in cui si vedono Noemi e un uomo scherzare in acqua. E' Emanuele, un amico - o meglio ex - di Ilary . Ed è stato proprio lui, la scorsa ...Work in progress per la nuova edizione del Grande Fratello Vip . Settembre è ormai alle porte e gli autori stanno delineando il cast che riempirà la casa più spiata d'Italia., nelle scorse ore, ha fornito un altro indizio su uno dei concorrenti. Tra le sue Stories Instagram ha fatto pubblicato un cappello da cuoco. 'In arrivo gustosi pranzetti nella Casa ...Ancora dettagli sull'intrigo dell'estate, firmato Noemi Bocchi-Francesco Totti. E, come spesso è accaduto, è il magazine Chi a battere il record rivelando tutte ...Dal trono di Uomini e Donne alla casa del Grande Fratello Vip 7 come concorrente Dopo i vari rumors, spunta tutta la verità.