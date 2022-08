Airbnb: con aumento inflazione è boom nuovi ‘host’, in Italia cresciuti del 60% (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Airbnb condivide oggi nuovi dati che mostrano un’importante correlazione tra l’aumento dell’inflazione e del costo della vita e il numero dei nuovi host sulla piattaforma. In Italia, dove l’inflazione è aumentata dell’8% nel giugno 2022, il numero dei nuovi host è aumentato del 60% tra aprile e giugno 2022 rispetto allo stesso periodo nel 2021. Questi dati riflettono la tendenza globale che si sta verificando nelle principali destinazioni Airbnb nel mondo che stanno registrando considerevoli aumenti dell’inflazione. In media, secondo i dati di Airbnb, l’aumento dell’inflazione di un punto percentuale corrisponde a una crescita di quasi quattro punti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) –condivide oggidati che mostrano un’importante correlazione tra l’dell’e del costo della vita e il numero deihost sulla piattaforma. In, dove l’è aumentata dell’8% nel giugno 2022, il numero deihost è aumentato del 60% tra aprile e giugno 2022 rispetto allo stesso periodo nel 2021. Questi dati riflettono la tendenza globale che si sta verificando nelle principali destinazioninel mondo che stanno registrando considerevoli aumenti dell’. In media, secondo i dati di, l’dell’di un punto percentuale corrisponde a una crescita di quasi quattro punti ...

