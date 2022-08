Wta Toronto 2022, Camila Giorgi al secondo turno: Raducanu ko in due set (Di martedì 9 agosto 2022) Camila Giorgi approda al secondo turno del torneo Wta 1000 di Toronto 2022, dopo una convincente vittoria nei confronti della testa di serie numero 9 Emma Raducanu. L’azzurra, campionessa uscente e chiamata a difendere la pesante cambiale del trionfo di Montreal 2021, si è imposta con il punteggio di 7-6(0) 6-2 dando a tratti dimostrazione di dominanza. Eloquente il parziale di sei giochi consecutivi nel finale e di 17 punti vinti negli ultimi 19. Al secondo turno Giorgi se la vedrà con Mertens, che ha battuto in due set Bondar. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – La partita inizia con entrambe le giocatrici in evidente difficoltà al servizio, come dimostrato dai quattro break iniziali che ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022)approda aldel torneo Wta 1000 di, dopo una convincente vittoria nei confronti della testa di serie numero 9 Emma. L’azzurra, campionessa uscente e chiamata a difendere la pesante cambiale del trionfo di Montreal 2021, si è imposta con il punteggio di 7-6(0) 6-2 dando a tratti dimostrazione di dominanza. Eloquente il parziale di sei giochi consecutivi nel finale e di 17 punti vinti negli ultimi 19. Alse la vedrà con Mertens, che ha battuto in due set Bondar. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – La partita inizia con entrambe le giocatrici in evidente difficoltà al servizio, come dimostrato dai quattro break iniziali che ...

