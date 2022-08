Ultime Notizie – Whatsapp rafforza la privacy, l’annuncio di Zuckerberg (Di martedì 9 agosto 2022) Whatsapp rafforza la privacy. Parola di Mark Zuckerberg che oggi in un post su Facebook, annuncia tre nuove funzioni per tutelare la privacy delle persone, offrendo un maggiore controllo sulle conversazioni e ulteriori livelli di protezione mentre si inviano e ricevono messaggi. “Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su Whatsapp“, annuncia il ceo e fondatore di Meta, la società madre di Fb, nonché di Instagram e Whatsapp. Si potrà “uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta” spiega. “Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022)la. Parola di Markche oggi in un post su Facebook, annuncia tre nuove funzioni per tutelare ladelle persone, offrendo un maggiore controllo sulle conversazioni e ulteriori livelli di protezione mentre si inviano e ricevono messaggi. “Sono in arrivo nuove funzionalità per lasu“, annuncia il ceo e fondatore di Meta, la società madre di Fb, nonché di Instagram e. Si potrà “uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta” spiega. “Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di ...

