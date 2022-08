Tajani: diritto prelazione Fi, Prestigiacomo di alto livello (Di martedì 9 agosto 2022) "Stiamo lavorando, Fi è in grado di presentare candidati di altissimo livello a cominciare da Stefania Prestigiacomo", "siamo la forza più consistente quindi riteniamo di avere il diritto di prelazione, ci siederemo al tavolo e vedremo". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, in merito alle elezioni in Sicilia per le quali il partito di Berlusconi è pronto a scommettere sulla candidatura a presidente della Regione proprio dell'ex ministro Stefania Prestigiacomo. Siamo all'inizio di un confronto, siamo certi di poter dare un contributo di qualità. Ci confronteremo con spirito di collaborazione, vogliamo vincere, ha aggiunto. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) "Stiamo lavorando, Fi è in grado di presentare candidati di altissimoa cominciare da Stefania", "siamo la forza più consistente quindi riteniamo di avere ildi, ci siederemo al tavolo e vedremo". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi, Antonio, in merito alle elezioni in Sicilia per le quali il partito di Berlusconi è pronto a scommettere sulla candidatura a presidente della Regione proprio dell'ex ministro Stefania. Siamo all'inizio di un confronto, siamo certi di poter dare un contributo di qualità. Ci confronteremo con spirito di collaborazione, vogliamo vincere, ha aggiunto.

