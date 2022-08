Spezia, Ekdal: 'Volevo restare in Italia ad ogni costo. Il recupero va bene, mi sento meglio che alla Sampdoria' (Di martedì 9 agosto 2022) Albin Ekdal ha lasciato la Sampdoria e oggi è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dello Spezia: le sue dichiarazioni". LA SC... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Albinha lasciato lae oggi è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dello: le sue dichiarazioni". LA SC...

sportli26181512 : Spezia, Ekdal: 'Volevo restare in Italia ad ogni costo. Il recupero va bene, mi sento meglio che alla Sampdoria': A… - SampNews24 : #Ekdal: «#Spezia scelta facile. Mi sento meglio rispetto alla #Sampdoria» - Spezia_1906 : ???Giornata di presentazioni domani in casa #Spezia ?? - Spezia_1906 : ??#Ekdal in gruppo a fine mese?? - Spezia_News : ?? 26 i convocati di mister Luca Gotti per #SpeziaComo ? Assenti #Provedel, Antiste, Ferrer, Amian, Ekdal, Nguiamba… -