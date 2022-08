Spagna, novità per gli arbitri: “Fino a 15 minuti di recupero, meno sanzioni per falli di mano” (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di novità importanti per gli arbitri del calcio spagnolo, almeno stando a quanto annunciato in conferenza stampa da Luis Medina Cantalejo, presidente del Comitato Tecnico degli arbitri della Federcalcio iberica. “A partire da questa stagione potremo arrivare Fino a 15 minuti di recupero – ha affermato – mentre per i falli di mano cercheremo di ridurre le sanzioni per tutti quei tocchi di mano che non influenzeranno lo sviluppo del gioco.” Parole destinate a far discutere, non resta che capire se davvero seguirà un’attuazione pratica di queste indicazioni davvero particolari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo diimportanti per glidel calcio spagnolo, alstando a quanto annunciato in conferenza stampa da Luis Medina Cantalejo, presidente del Comitato Tecnico deglidella Federcalcio iberica. “A partire da questa stagione potremo arrivarea 15di– ha affermato – mentre per idicercheremo di ridurre leper tutti quei tocchi diche non influenzeranno lo sviluppo del gioco.” Parole destinate a far discutere, non resta che capire se davvero seguirà un’attuazione pratica di queste indicazioni davvero particolari. SportFace.

sportface2016 : #Spagna #Liga Particolari novità in vista per gli arbitraggi - junews24com : Aouar Juve, in Spagna sicuri: c'è il ritorno di fiamma! Ultimissime novità - - FabSor12 : @Ted0foro @nekosbaka È quello che ha fatto il mvs, che ha fatto cs in Spagna e le varie novità politiche vere. - lauratreb : RT @J_Radetzky: Novità dalla Spagna: la giustizia concede allo Stato 10 giorni per rivelare tutti i contratti firmati con Pfizer #COVID19… - J_Radetzky : Novità dalla Spagna: la giustizia concede allo Stato 10 giorni per rivelare tutti i contratti firmati con Pfizer… -

Nasce l'hub del sapere, il network per riscrivere l'impresa 'Abbiamo dato vita a un network che guarda al mondo e alle novità che esso offre. Un network che si ... la Finlandia, la Germania e con la Spagna'. Il risultato è che l'Italia potrebbe diventare il ... Michael Schumacher, il triste annuncio di Jean Todt ai microfoni di Rtl In una recente intervista, il volto noto della Ferrari ha rivelato delle importanti novità sul 5 ... Jean Todt ha parlato nuovamente del caro amico Michael, attualmente residente in Spagna, a Maiorca , ... El Itagnol 'Abbiamo dato vita a un network che guarda al mondo e alleche esso offre. Un network che si ... la Finlandia, la Germania e con la'. Il risultato è che l'Italia potrebbe diventare il ...In una recente intervista, il volto noto della Ferrari ha rivelato delle importantisul 5 ... Jean Todt ha parlato nuovamente del caro amico Michael, attualmente residente in, a Maiorca , ... Doppia cittadinanza Italia-Spagna, ci sono novità nel 2022