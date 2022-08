Rimini, truffa di Ferragosto in hotel: spariti camera pagata e titolari dell'albergo (Di martedì 9 agosto 2022) commenta Erano arrivati a Rimini convinti di avere trovato per il periodo di Ferragosto una soluzione vantaggiosa per il pernottamento. La caparra già versata. Ma si sono trovati una struttura sold - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 agosto 2022) commenta Erano arrivati aconvinti di avere trovato per il periodo diuna soluzione vantaggiosa per il pernottamento. La caparra già versata. Ma si sono trovati una struttura sold - ...

C_Randieri : Agenzia_Ansa '?? Nuovo Podcast! 'Truffa in hotel a Rimini, non c'è la camera pagata' su @Spreaker #alberghiero #ansa… - MasterblogBo : Fonte: - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Truffa in hotel a Rimini, non c'è la camera pagata - - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: ?? Nuovo Podcast! 'Truffa in hotel a Rimini, non c'è la camera pagata' su @Spreaker #alberghiero… - MediasetTgcom24 : Rimini, truffa di Ferragosto in hotel: spariti camera pagata e titolari dell'albergo #rimini -