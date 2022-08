(Di martedì 9 agosto 2022) Paolocriticato da undelsu alcune dichiarazioni di calciomercato da parte del giornalista. Paolosui propri canali social ha risposto alle critiche mosse da undel. La discussione riguardava il calciomercato del, in particolare alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista sulla vicenda Fabian Ruiz. Ildeldi Aurelio De Laurentiis ha scritto: “Che ci azzecca Fabian con. Qualche giorno fa scrivesti chesarebbe arrivato per Ounas… Fabian sarà invece sostituito perché ilha Lobo e Anguissa nei due di centrocampo, unico rincalzo Demme! Ne farà un altro con caratteristiche leggermente ...

napolipiucom : Napoli, Bargiggia lite con un tifoso: 'Raspadori arriverà a prescindere' #Bargiggia #napoli #ForzaNapoliSempre… - AGuarinoeam : Lasciate perdere @Paolo_Bargiggia @AlfredoPedulla @DiMarzio Tutto pronto domani fa le visite! IL GIAGUARO #napoli… - infoitsport : Bargiggia: “Il Napoli entro sabato chiuderà tre affari”. Ecco i possibili nomi - napolipiucom : Bargiggia: 'Il Napoli entro sabato chiuderà tre affari'. Ecco i possibili nomi #Bargiggia #napoli… - infoitsport : Bargiggia: 'Il Napoli chiuderà tre affari entro sabato' -

Calcio- Come si apprende dal profilo Twitter di Paolo, in questi minuti si stanno svolgendo le visite mediche del portiere Nikita Contini con la Sampdoria. Il portiere dunque ha lasciato il ...Aggiornamenti sul mercato delarrivano da Paolo. L'esperto di mercato scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'Concordo col non rimpiazzarlo come ruolo, ma deve esserlo come uomo', oppure: 'Non rimpiazzarlo è una ...Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha risposto alle critiche di un tifoso del Napoli. Un tifoso del Napoli ha attaccato Paolo Bargiggia sui social. L'argomento, naturalmente, rigua ...Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato le operazioni del Napoli di Aurelio De Laurentiis.