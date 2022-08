Monkeypox, Bassetti: "In Usa si potranno vaccinare con una dose 5 persone" (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - "C'è un problema di dosi di vaccino" contro il vaiolo delle scimmie così "negli Stati Uniti oggi l'Fda autorizzerà che con una dose si potranno vaccinare 5 persone. Un modo per moltiplicare per 5 i vaccini disponibili. Urge la stessa decisione anche in Europa ed in Italia. Sveglia". Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - "C'è un problema di dosi di vaccino" contro il vaiolo delle scimmie così "negli Stati Uniti oggi l'Fda autorizzerà che con unasi. Un modo per moltiplicare per 5 i vaccini disponibili. Urge la stessa decisione anche in Europa ed in Italia. Sveglia". Lo scrive su Twitter Matteo, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Nanoalto : Eh ma secondo i luminari tipo #Bassetti è solo un problema dei gay... #Monkeypox #vaiolodellescimmie - AssaloniRoberto : RT @VendutoCorrotto: @alanfriedmanit #Alan ha detto il prof #Bassetti che sei ad alto rischio ?? di #monkeypox e devi vaccinarti urgentemen… - VendutoCorrotto : @alanfriedmanit #Alan ha detto il prof #Bassetti che sei ad alto rischio ?? di #monkeypox e devi vaccinarti urgentemente! - SimoNetOnTheNet : Il ministero della salute manda messaggi molto poco subliminali a quanto affermato da sedicenti specialisti della n… - ValeSuper : @Alessan24089303 @simolar1984 Se leggi il tweet di Bassetti dice che non ci sono vaccini disponibili in Italia per il #monkeypox -