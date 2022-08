Lulù Selassié sbotta contro i fan | ancora colpa di Manuel Bortuzzo?

Leggi su inews24

(Di martedì 9 agosto 2022) Piuttosto furibonda sui social. La ex gieffina si è rivolta così verso alcuni suoi follower, legati alla storia con l’exForse è stata la vera rivelazione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere per i suoi modi piuttosto vistosi, ma anche per l’enorme dolcezza di carattere.L'articolo proviene da Inews24.it.