LIVE Fognini-Rune 3-6 2-1, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: game a zero del ligure che tiene il servizio (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Alta buona prima del ligure che sta salendo di continuità. 30-15 Ottima prima di Fognini. 15-15 Buona la risposta di Rune. 15-0 Fognini chiude sotto rete in avanzamento. 2-2 Prima sul corpo di Rune che tiene il servizio. 40-30 Stecca con il dritto Rune sulla risposta dell’azzurro. 40-15 Buona la prima a uscire del danese. 30-15 Ottimo scambio che Rune porta a casa con il passante di rovescio. 15-15 Fognini arriva sulla smorzata del danese e chiude con lo smash. 15-0 Buona la prima del danese. 2-1 game a zero di Fognini che tiene il servizio nel secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Alta buona prima delche sta salendo di continuità. 30-15 Ottima prima di. 15-15 Buona la risposta di. 15-0chiude sotto rete in avanzamento. 2-2 Prima sul corpo dicheil. 40-30 Stecca con il drittosulla risposta dell’azzurro. 40-15 Buona la prima a uscire del danese. 30-15 Ottimo scambio cheporta a casa con il passante di rovescio. 15-15arriva sulla smorzata del danese e chiude con lo smash. 15-0 Buona la prima del danese. 2-1dicheilnel secondo ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Rune 3-6 ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il danese conquista il primo set - #Fognini-Rune #Montreal… - infoitsport : LIVE Fognini-Rune, ATP Montreal 2022 in DIRETTA - infoitsport : A Montreal esame Rune per Fognini (live stanotte alle 2 in tv) - zazoomblog : LIVE Fognini-Rune 0-1 ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il danese tiene il servizio - #Fognini-Rune #Montreal #DIRETTA… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Berrettini si ferma in due set con Carreno. Niente derby agli ottavi con Sinner. Alle 21.30 Fognini -