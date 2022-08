La paura frena Piazza Affari, si salvano Bper e Tenaris (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Giornata negativa per Piazza Affari, frenata dalle paure degli investitori internazionali per le tensioni geopolitiche che danneggiano il settore dei semiconduttori, unite ai timori per il dato sull’inflazione americana di luglio che arriverà domani e per le conseguenti mosse delle banche centrali. Dopo il guadagno di ieri il Ftse Mib perde l’1,05%, chiudendo a 22.488,49 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi rimane vicino ai 210 punti base. Nel listino principale di Piazza Affari i risultati migliori sono quelli di Tenaris (+1,01%) e Bper (+0,81%). Il primo beneficia del rialzo del prezzo del petrolio sopra i 90 dollari al barile. Il titolo della banca emiliana, invece, sale dopo che il Tribunale di Genova si è preso tempo per decidere se confermare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Giornata negativa perta dalle paure degli investitori internazionali per le tensioni geopolitiche che danneggiano il settore dei semiconduttori, unite ai timori per il dato sull’inflazione americana di luglio che arriverà domani e per le conseguenti mosse delle banche centrali. Dopo il guadagno di ieri il Ftse Mib perde l’1,05%, chiudendo a 22.488,49 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi rimane vicino ai 210 punti base. Nel listino principale dii risultati migliori sono quelli di(+1,01%) e(+0,81%). Il primo beneficia del rialzo del prezzo del petrolio sopra i 90 dollari al barile. Il titolo della banca emiliana, invece, sale dopo che il Tribunale di Genova si è preso tempo per decidere se confermare ...

