Kostic alla Juve, è fatta. L'Eintracht: 'Non giocherà la Supercoppa' (Di martedì 9 agosto 2022) La Juve sta per accogliere Filip Kostic . Dopo il pesante rovescio nell'ultima amichevole contro l'Atletico Madrid Max Allegri aveva invocato un rinforzo nell'immediato, prima del debutto in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 agosto 2022) Lasta per accogliere Filip. Dopo il pesante rovescio nell'ultima amichevole contro l'Atletico Madrid Max Allegri aveva invocato un rinforzo nell'immediato, prima del debutto in ...

romeoagresti : #Kostic sempre più vicino alla #Juve: i bianconeri confidano di chiudere l’operazione alzando la parte dei bonus //… - GoalItalia : #Kostic alla Juventus, è fatta: non giocherà la Supercoppa Europea con l'Eintracht ???? - forumJuventus : Ultime di calciomercato: ???? Kostic sempre più vicino alla Juve ?? Dopo #JuveAtleti colloquio Allegri-Cherubini-N… - Hashira39660994 : RT @Kataklinsmann: Kostic sarebbe stato il profilo più indicato per sostituire Perisic, alternandosi con Gosens a seconda delle necessità.… - matteo__houston : #Kostic alla #Juve un colpo intelligente. Curioso di vedere in quale posizione sarà impiegato???? -