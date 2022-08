Incendio nel Savonese, aeroporto e statale chiusi, 50 sfollati e bruciata una casa (Di martedì 9 agosto 2022) Allarme incendi in Liguria. Ieri sera era divampato un rogo in località Arveglio, che pareva sotto controllo, questa notte, però, a causa del forte vento, i focolai hanno ripreso forza e le fiamme si sono allungate verso Villanova d'Albenga e Ortovero. Nella zona di Branche nel Comune di Villanova quattro famiglie che vivono in alcune case isolate sono state sfollate (10 persone in tutto) e per precauzione è stato chiuso il piccolo aeroporto di Villanova e la statale 453 per Ortovero. Sul posto sono all’opera 40 volontari antIncendio, oltre alle squadre dei vigili del fuoco. In azione anche tre canadair e tre elicotteri. E' il secondo Incendio importante che interessa i boschi di Arnasco: il primo era divampato il 20 luglio ed aveva interessato una superficie di 60 ettari. Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 agosto 2022) Allarme incendi in Liguria. Ieri sera era divampato un rogo in località Arveglio, che pareva sotto controllo, questa notte, però, a causa del forte vento, i focolai hanno ripreso forza e le fiamme si sono allungate verso Villanova d'Albenga e Ortovero. Nella zona di Branche nel Comune di Villanova quattro famiglie che vivono in alcune case isolate sono state sfollate (10 persone in tutto) e per precauzione è stato chiuso il piccolodi Villanova e la453 per Ortovero. Sul posto sono all’opera 40 volontari ant, oltre alle squadre dei vigili del fuoco. In azione anche tre canadair e tre elicotteri. E' il secondoimportante che interessa i boschi di Arnasco: il primo era divampato il 20 luglio ed aveva interessato una superficie di 60 ettari.

pdnetwork : 66 anni fa in una miniera di carbone a #Marcinelle, in Belgio, un incendio scatenò una tragedia. Morirono 262 minat… - vigilidelfuoco : 876 interventi per #incendi di vegetazione e 18 richieste di supporto di #Canadair. A Savona chiuso parzialmente pe… - FrancescoLollo1 : L’8 agosto del 1956, a causa di un incendio divampato nella miniera di carbone belga di #Marcinelle, persero la vit… - sergiopaganotto : RT @pdnetwork: 66 anni fa in una miniera di carbone a #Marcinelle, in Belgio, un incendio scatenò una tragedia. Morirono 262 minatori. 136… - bettist3 : RT @ANPIRomaPosti: L' #8agosto 1956 la miniera di carbone di #BoisDuCazier a #Marcinelle (#BEL), si riempì di fumo a causa di un incendio n… -