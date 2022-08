Il legame speciale di John Travolta e Olivia – Newton John: «Per sempre il tuo Danny» (Di martedì 9 agosto 2022) L’attrice si è spenta a 73 anni Lottava da anni contro un Cancro, di cui non aveva mai fatto mistero e così Olivia Newton John non ce l’ha fatta e si spenta a 73 anni. Pronto il cordoglio, l’affettuoso ricordo di John Travolta. I due avevano condiviso insieme il set di Grease, grazie al quale la Newton John era diventata famosa. A dirigere il tutto il produttore Robert Stigwood, già autore de La febbre del sabato sera. Nella pellicola c’era un debuttate John Travolta che aveva ottenuto il successo riconfermato in Grease dove vestirà i panni di Danny Zucco, leader di una gang di rocker di Los Angeles. Ecco perché l’attore ha subito scritto delle ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 agosto 2022) L’attrice si è spenta a 73 anni Lottava da anni contro un Cancro, di cui non aveva mai fatto mistero e cosìnon ce l’ha fatta e si spenta a 73 anni. Pronto il cordoglio, l’affettuoso ricordo di. I due avevano condiviso insieme il set di Grease, grazie al quale laera diventata famosa. A dirigere il tutto il produttore Robert Stigwood, già autore de La febbre del sabato sera. Nella pellicola c’era un debuttateche aveva ottenuto il successo riconfermato in Grease dove vestirà i panni diZucco, leader di una gang di rocker di Los Angeles. Ecco perché l’attore ha subito scritto delle ...

361_magazine : Il legame speciale di #JohnTravolta e #OliviaNewtonJohn - tisthedamnFra : il legame Zoro Luffy per sempre speciale ?? - Josse34775797 : @carlo_nicola @LucaNasir_33 Perché il Barca è la terra promessa per giocatori che hanno determinate caratteristiche… - shawnt91 : tanti auguri, shawn. senza di te, me ne rendo conto, la mia vita sarebbe totalmente diversa. lo sai solo tu come mi… - Accipicchina : Alla ricetta della Girella bianca e nera di Apia sono molto legata, un legame affettivo speciale... provala ;) ?? -