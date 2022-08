Il lago di Proserpina che colpì Ovidio rischia di sparire per prosciugamento

Leggi su agi

(Di martedì 9 agosto 2022) AGI - "C'è unvicino alle mura di Enna, profondo, che si chiama Pergo, e neppure il Caistro ascolta sulle sue onde più canti di cigni. Un grande bosco corona le acque da tutti i lati, e con le sue fronde fa velo al fuoco del sole. I rami danno fresco, la terra umida produce fiori: è un'eterna primavera"., nel ricostruire e narrare nelle Metamorfosi il Ratto di, non avrebbe mai potuto immaginare che quel, un giorno, sarebbe potuto, se non per volere di un dio. Certo, non per misera mano umana. Oggi, invece, ildi Pergusa, che vide gli dei giocare con il destino degli uomini, è per responsabilità di questi ultimi che si sta progressivamente prosciugando. Il timore è che l'invaso, senza un approvvigionamento idrico esterno, scompaia, con i ...