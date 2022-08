Francesca Ferragni in montagna con Edo

benedic7e : Unpopular opinion: Francesca Ferragni è bellissima e la maggior parte delle volte riceve offese da donne che princi… - VanityFairIt : La sorella di mezzo tra Chiara e Valentina ha raggiunto la montagna insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti, al pic… - 24Trends_Italia : 9. Jett Travolta - 10mille+ 10. West Nile - 10mille+ 11. Concorso Comune di Napoli - 10mille+ 12. Bruno Arena - 10m… - ParliamoDiNews : Francesca Ferragni, curve da infarto in piscina: primo bikini dopo il parto #francesca #ferragni @ChiaraFerragni… - FQMagazineit : Francesca Ferragni, prime vacanze sulle Dolomiti da neo mamma del piccolo Edo: quanto costa l’hotel con vista mozza… -

Hanno scelto la montagna per la prima vacanza in formato famiglia. I neo - genitorie Ricky Nicolett i, lei dentista - influencer, lui musicista, hanno raggiunto in auto (dopo un lungo viaggio con tanto di code) un lussuoso family resort a Luson, in Alto Adige. Con ...... modello destinato a fare tendenza Da poco diventata zia per la terza volta grazie alla nascita del figlio di sua sorella, la più piccola di casasi gode le vacanze tra varie ...Tra i favolosi look balneari di Valentina Ferragni quest'estate, spunta un bikini vintage davvero imperdibile: l'avete vistoQUANTO COSTA L'HOTEL DELLA SORELLA DELLA FERRAGNI Prime vacanze sulle Dolomiti da neo mamma del piccolo Edo per Francesca Ferragni ...