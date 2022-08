Fbi da Trump, sequestrati documenti nel suo resort di Palm Beach: ecco perchè (Di martedì 9 agosto 2022) Gli agenti dell’Fbi si sono presentati, a sorpresa, nel resort di Donald Trump a Palm Beach, Florida. Qui, nel golf club di Mar-A-Lago dove l’ex presidente vive da quando ha lasciato la Casa Bianca... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 agosto 2022) Gli agenti dell’Fbi si sono presentati, a sorpresa, neldi Donald, Florida. Qui, nel golf club di Mar-A-Lago dove l’ex presidente vive da quando ha lasciato la Casa Bianca...

NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? Clamoroso: l'#Fbi a casa di #Trump. Cosa cercano gli agenti: non era mai successo prima ?? - Corriere : L’Fbi a casa di Donald Trump. Gli agenti perquisiscono anche la cassaforte: «Attacco alla mia candidatura». Portati… - Agenzia_Ansa : Residenza di Trump in Florida perquisita da Fbi - Nord America - ANSA - EPerculador : @borghi_claudio …e comunque si è portato via documenti secretati dalla Casa Bianca, cosa che è reato federale in US… - LiberataItalia : L'Fbi perquisisce la tenuta di Trump in Florida. L'ex presidente: 'Attacco alla mia candidatura' -