Europei Roma 2022 | Pilato | “Atmosfera diversa | sarà uno spettacolo”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 agosto 2022) “uno, citanta gente che verrà a vederci. Ciun’”. Benedettaè intervenuta così a margine della presentazione deglidi nuoto, in programma dall’11 al 21 agosto. “Obiettivo? Provare a fare bene e meglio e quello che viene viene”. “Io la Peaty delle donne? Magari. E’ una grande mancanza la sua a livello europeo, capisco la stagione che ha vissuto, avrà fatto la scelta giusta. Magari arrivare ai suoi livelli – ha aggiunto la campionessa europea e detentrice del record mondiale nei 50 metri rana – Il segreto di una rana italiana padrona del mondo tra me e Martinenghi? Non lo so, tra noi donne essendoci delle sfide interne puntiamo sempre a migliorare e questo è uno stimolo in più. Siamo forti, ...