Enrico non sta sereno: tra draghiani e malpancisti nel Pd è già iniziato il processo al segretario (Di martedì 9 agosto 2022) Enrico non sta sereno. Tra disastri comunicativi ("gli occhi della tigre" resteranno nella storia di questa campagna elettorale) e alleanze usa e getta, il segretario Pd deve cominciare a guardarsi le spalle. Dalle parti del Nazareno i centristi inorridiscono, tacciono e già preparano la guerra di successione al segretario dem, in caso di tracollo il 25 settembre. Illuminente la ricostruzione de Il Giornale. Molti, infatti, specie tra parlamentari moderati e riformisti, pensano che Enrico Letta abbia sbagliato strategia. La svolta a sinistra, in favore di Fratoianni e Bonelli, ha mandato all'aria i proclami sull'agenda Draghi delle settimane passate. LEGGI ANCHE Il disastro Pd porta la firma di quattro "geni": Letta, Franceschini, Guerini e Prodi. L'attacco del Fatto Pd, la grande paura.

pietroraffa : 'Offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e senz… - fattoquotidiano : Non fossimo a ridosso delle elezioni, il maldestro infortunio politico occorso a Enrico Letta renderebbe opportune… - Azione_it : Il Pd ha imbarcato tutto e il contrario di tutto. Anche chi ha votato contro Draghi. Per questo abbiamo detto no. O… - franca705 : RT @repubblica: Verona, cuoco obeso muore a 51 anni ma non può essere cremato perché 'fuori misura' [di Enrico Ferro]