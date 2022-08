Elezioni, Salvini: Subito la pace fiscale. Rottamazione definitiva e flat tax al 15% (Di martedì 9 agosto 2022) “C’e’ tanta gente che non ce la fa, tra pandemia difficolta’ economiche. Questa e’ una ragione in piu’ per insistere sulla rateizzazione e la pace fiscale, la Rottamazione definitiva, altrimenti non ne veniamo fuori”. Serve il “saldo e stralcio”, “c’e’ un magazzino fiscale da 1000 miliardi di euro, lo stato incassa e liberi 15 milioni di italiani dalla busta verde”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Radio. Salvini ha rilanciato la flat tax al 15% puntando il dito contro i detrattori: “A sinistra qualcuno o e’ distratto o non capisce. Ci sono gia’ 2 milioni di lavoratori che hanno questo sistema fiscale, chi ha la partita Iva puo’ scegliere la flat tax al 15%. Noi non stiamo promettendo una cosa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) “C’e’ tanta gente che non ce la fa, tra pandemia difficolta’ economiche. Questa e’ una ragione in piu’ per insistere sulla rateizzazione e la, la, altrimenti non ne veniamo fuori”. Serve il “saldo e stralcio”, “c’e’ un magazzinoda 1000 miliardi di euro, lo stato incassa e liberi 15 milioni di italiani dalla busta verde”. Lo dice il leader della Lega Matteoa Radio Radio.ha rilanciato latax al 15% puntando il dito contro i detrattori: “A sinistra qualcuno o e’ distratto o non capisce. Ci sono gia’ 2 milioni di lavoratori che hanno questo sistema, chi ha la partita Iva puo’ scegliere latax al 15%. Noi non stiamo promettendo una cosa ...

