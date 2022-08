Donne nel pallone: il fiuto del gol di Cristiana Girelli (Di martedì 9 agosto 2022) Per la rubrica relativa alle “Donne nel pallone” eccoci giunti ad un altro appuntamento. Stavolta si parla di Cristiana Girelli, la numero 10 bianconera con l’istinto del gol. Attaccante classe ’90 che ha vestito la maglia del Rigamonti Nuvolera, poi del Bardolino Verona e infine del Brescia femminile. Il presente la vede invece nelle fila della Juventus Women, con cui ha giocato, vinto e segnato. Grazie alle ottime prestazioni si è guadagnata anche un posto nella nazionale azzurra. Cristiana Girelli: le prime esperienze Dopo aver raccontato il trascorso di Barbara Bonansea, si passa alle esperienze di Cristiana Girelli. Nata a Gavardo il 23 Aprile 1990, Girelli ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio con il Rigamonti ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 9 agosto 2022) Per la rubrica relativa alle “nel” eccoci giunti ad un altro appuntamento. Stavolta si parla di, la numero 10 bianconera con l’istinto del gol. Attaccante classe ’90 che ha vestito la maglia del Rigamonti Nuvolera, poi del Bardolino Verona e infine del Brescia femminile. Il presente la vede invece nelle fila della Juventus Women, con cui ha giocato, vinto e segnato. Grazie alle ottime prestazioni si è guadagnata anche un posto nella nazionale azzurra.: le prime esperienze Dopo aver raccontato il trascorso di Barbara Bonansea, si passa alle esperienze di. Nata a Gavardo il 23 Aprile 1990,ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio con il Rigamonti ...

