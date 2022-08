Dl aiuti bis: stretta per chi non paga tassa extraprofitti (Di martedì 9 agosto 2022) Le aziende tenute a pagare la tassa sugli extra - profitti, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Le aziende tenute are lasugli extra - profitti, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati ...

GiuseppeConteIT : Ovviamente il @Mov5Stelle ieri ha appoggiato il Decreto aiuti bis per tamponare i rincari, gli aumenti della benzin… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - fattoquotidiano : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi,… - News24_it : Stop ravvedimento operoso e sanzione al 60% - infoiteconomia : Nel decreto “Aiuti bis” rafforzato il bonus sociale per energia elettrica e gas -