Concorso al comune di Napoli, previste più di mille assunzioni: pubblicati i bandi (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Il comune di Napoli ha pubblicato online sul proprio sito, i bandi per la selezione di 1394 unità di personale (di questi, 1198 andranno a palazzo San Giacomo, 196 alla Città metropolitana) 242 posizioni saranno inquadrate con contratto a tempo determinato. I posti originariamente previsti erano circa mille, c'è stato successivamente un consistente aumento delle unità da assumere. Ai vari profili professionali possono accedere sia laureati che diplomati. Inoltre, uno dei bandi prevede l'assunzione di 55 dirigenti. In particolare, le assunzioni sono così suddivise: 762 posti di Categoria C, per diplomati (719 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato) 577 posti di categoria D, per laureati (378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato. 55 ...

