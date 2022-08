Chi vince la partita dell’astensione? I numeri di Swg (Di martedì 9 agosto 2022) Nell’ultima legislatura sono state due le crisi di governo estive: la prima ad agosto del 2019, con l’uscita della Lega dal governo Conte I; la seconda, la più recente, si è aperta il 20 luglio e ha portato, in seguito, alle dimissioni di Mario Draghi e alla caduta del suo esecutivo. La differenza tra le due è nell’esito della crisi, chiaramente. Quest’anno, infatti, si andrà al voto, il 25 settembre, dopo una legislatura di record e primati, compreso quello della campagna elettorale agostiana. Nessuna ricomposizione politica è stata possibile per evitare il voto in autunno, complice anche la scadenza naturale della legislatura che sarebbe arrivata nella primavera del 2023. Con queste premesse, dunque, non è secondario chiedersi quale sia il livello di partecipazione alla campagna elettorale dei cittadini italiani, impegnati nelle vacanze estive. I numeri DELLA ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Nell’ultima legislatura sono state due le crisi di governo estive: la prima ad agosto del 2019, con l’uscita della Lega dal governo Conte I; la seconda, la più recente, si è aperta il 20 luglio e ha portato, in seguito, alle dimissioni di Mario Draghi e alla caduta del suo esecutivo. La differenza tra le due è nell’esito della crisi, chiaramente. Quest’anno, infatti, si andrà al voto, il 25 settembre, dopo una legislatura di record e primati, compreso quello della campagna elettorale agostiana. Nessuna ricomposizione politica è stata possibile per evitare il voto in autunno, complice anche la scadenza naturale della legislatura che sarebbe arrivata nella primavera del 2023. Con queste premesse, dunque, non è secondario chiedersi quale sia il livello di partecipazione alla campagna elettorale dei cittadini italiani, impegnati nelle vacanze estive. IDELLA ...

