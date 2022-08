Chelsea-Aubameyang | si spera in un accordo entro questa settimana

ZonaBianconeri : RT @cussoscaduto98: Se il #barça dovesse liberare #Aubameyang al Chelsea, allora #depay rimarrebbe poiché i blaugrana vogliono cederne solt… - depaysessuale : @juanito92x Depay a zero sarebbe spettacolare. però da quel che ho capito il barca cede solo uno tra lui e aubameya… - cussoscaduto98 : Se il #barça dovesse liberare #Aubameyang al Chelsea, allora #depay rimarrebbe poiché i blaugrana vogliono cederne… - Tomas1374 : Notifica di un like...?? Guardo e cosa ti vedo? Al mio piede destro piace il mio tweet...?? Butto l'occhio sulla prof… - CiruzzoMerluzzo : Aubameyang - Chelsea ormai è fatta. Inutile illudersi, Depay alla Juve è impossibile -

...Werner al Lipsia ha spinto ilalla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riportato da Telegraph , i Blues spererebbero di raggiungere un accordo con il Barcellona per l'arrivo di...... 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", Tuchel: 'Speriamo di chiudere Cucurella....L'imminente partenza di Werner al Lipsia ha spinto il Chelsea alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riportato da Telegraph, i Blues spererebbero di raggiungere un accordo con il Barcellona per ...Il Chelsea vuole Wesley Fofana, centrale del Leicester, per rinforzare la difesa. Occhi puntati anche su Aubameyang ...