Calciomercato Lazio: insidia inglese per Emerson Palmieri (Di martedì 9 agosto 2022) Calciomercato Lazio, c'è concorrenza per Emeson Palmieri: sondaggio del Nottingham Forest per il terzino italiano La Lazio continua a lavorare per arrivare ad Emerson Palmieri, ma sul terzino italobrasiliano spunta una concorrente. Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, il Nottingham Forest ha fatto un sondaggio su Palmieri dopo il no di Alex Moreno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: #Provedel è arrivato per le visite mediche. Le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, dopo l’ufficialità di #Isco al @SevillaFC si allontana la cessione di… - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: UFFICIALE - Lazio, per la porta arriva Ivan Provedel dallo Spezia - HeyMiChiamoCiao : Chiusa la campagna abbonamenti della Lazio ora Lotito può iniziare a valutare quando vendere Milinkovic #Calciomercato -