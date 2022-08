Bologna, UFFICIALE: un centrocampista va in Austria (Di martedì 9 agosto 2022) UFFICIALE: il centrocampista Kingsley Michael lascia la rosa del Bologna. Il nigeriano classe '99 approda nel massimo campionato Austriaco,... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022): ilKingsley Michael lascia la rosa del. Il nigeriano classe '99 approda nel massimo campionatoco,...

infoitsport : Bologna, ufficiale la cessione di Kingsley: va in prestito al Ried - tcm24com : Ufficiale: il Bologna cede in prestito Kingsley al Ried #Kingsley #Bologna #Ried - CalcioPillole : Per il talento nigeriano del #Bologna si apre una nuova avventura in Austria: il comunicato. - lisera97 : @notPatriota @97_ride @CucchiRiccardo No. La curva nord non sarà vendibile per tutto l'anno. Già specificato con co… - ReDanzica : Accordo raggiunto tra United e Bologna: #Arnautovic ai Reds, Martial in rossoblù #ufficiale -