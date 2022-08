Bimbo di 8 anni attaccato da 3 squali mentre è in vacanza ai Caraibi con la famiglia: “La gente buttava cibo mentre lui era in acqua” (Di martedì 9 agosto 2022) Un brambino britannico è stato aggredito da tre squali mentre era in vacanza con la famiglia ai Caraibi. Finley Downer, otto anni, era alle Bahamas con la sua famiglia per un’escursione al porto protetto di Compass Cay quando è avvenuto l’orribile attacco. Il giovane, come riporta il DailyMail, è stato portato in salvo dalla sorella di 12 anni dopo che almeno 3 squali avevano morso entrambe le gambe del fratellino. Il padre di Finley, Michael, racconta che lui e i ragazzi avevano visto nuotare gli squali tra la folla in acqua e pensavano non fosse pericoloso. Così sono entrati a giocare con gli animali, ignari che gli squali nutrice venivano nutriti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Un brambino britco è stato aggredito da treera incon laai. Finley Downer, otto, era alle Bahamas con la suaper un’escursione al porto protetto di Compass Cay quando è avvenuto l’orribile attacco. Il giovane, come riporta il DailyMail, è stato portato in salvo dalla sorella di 12dopo che almeno 3avevano morso entrambe le gambe del fratellino. Il padre di Finley, Michael, racconta che lui e i ragazzi avevano visto nuotare glitra la folla ine pensavano non fosse pericoloso. Così sono entrati a giocare con gli animali, ignari che glinutrice venivano nutriti in ...

