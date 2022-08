Barbara D’Urso in costume bianco su Instagram | a 65 anni fa ancora sognare

Leggi su dilei

(Di martedì 9 agosto 2022) Un’estate all’insegna del riposo e del relax. Questa è stata la scelta di, che si sta godendo alcuni giorni di riposo per ricaricare le energie e tornare in onda prima del previsto. E sì, perché Pomeriggio Cinque non solo torna in grande spolvero ma pure in anticipo: la prima puntata è infatti in programma per il 5 settembre, ben prima di quanto preventivato in sede di presentazione dei palinsesti da Piersilvio Berlusconi., ilche fa impazzire I tempi per pensare al lavoro non sonomaturi. Anzi, c’è bisogno di riposo per tornare in onda più carichi che mai. Elo sa bene, dal momento che statrascorrendo la sua estate all’insegna del relax e della ...