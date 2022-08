Auto piomba sui tavolini del bar in Brianza | sette feriti Nessuno in pericolo di vita

(Di martedì 9 agosto 2022) Momenti di paura poco dopo le 12 a Giussano, in, dove – a seguito di un incidente stradale – alcune persone sedute all’esterno del bar “River Cafe'” di via delle Rimembranze sono state investite da un’: il piu’ grave e’ un 55enne trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda per una frattura alla gamba. Due persone, un 47enne e un 27enne, sono stati portati a Desio con traumi lievi, altre due persone – un uomo di 35 e una ragazza di 22 – sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a Monza. Sul posto in tutto sono intervenute quattro ambulanze, un’medica e l’elisoccorso di Como, oltre che i vigili del fuoco. Per collaborare al soccorso sanitario sono state inviate l’pompa di Desio e i moduli ...

Si è consumato alle 12.15 di oggi a Giussano, in provincia di Monza, un terribile incidente stradale che ha convolto due auto e gli avventori seduti ai tavoli all'esterno di un bar. Il sinistro, avvenuto all'angolo tra la via Rimembranze e la via Aliprandi, ha visto scontrarsi una Fiat Panda ed una Jeep Compass che a ...