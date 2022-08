Viktoria Plzen vs Sheriff Tiraspol – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 8 agosto 2022) Mentre le speranze di emulare la scorsa stagione sono appese a un filo, lo Sheriff Tiraspol fa visita ai campioni cechi del Viktoria Plzen nel terzo turno di qualificazione alla Champions League martedì 9 agosto. Dopo aver tenuto testa al Viktoria Plzen nella fase a gironi dello scorso autunno, lo Sheriff è reduce dal 2-1 dell’andata in Transnistria e ha bisogno di un risultato positivo per superare la squadra di casa, ancora imbattuta in questo campionato. Il calcio di inizio di Viktoria Plzen vs Sheriff Tiraspol è previsto alle 19 Anteprima della partita Viktoria Plzen vs Sheriff Tiraspol: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 agosto 2022) Mentre le speranze di emulare la scorsa stagione sono appese a un filo, lofa visita ai campioni cechi delnel terzo turno di qualificazione alla Champions League martedì 9 agosto. Dopo aver tenuto testa alnella fase a gironi dello scorso autunno, loè reduce dal 2-1 dell’andata in Transnistria e ha bisogno di un risultato positivo per superare la squadra di casa, ancora imbattuta in questo campionato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due ...

