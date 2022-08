Stranger things 5, tutto sulla serie più amata del mondo (Di lunedì 8 agosto 2022) Vecna, Undici, gradi prossimi di parentela, le profezie in un dipinto. Stranger things, di cui Netflix ha rilasciato ad inizio luglio la seconda parte della quarta stagione, ha portato con sé la produzione di teorie elaborate. Segni, indizi, apparenti quisquilie sarebbero state disseminate qua e là, fra gli episodi dei capitoli passati, perché i più attenti tra i fan potessero avere di che occupare il tempo, qualcosa su cui costruire i propri castelli d’attesa. Si tratterebbe di dettagli minuscoli, che da soli sarebbero, però, sufficiente a spiegare cosa la serie abbia in serbo per il suo gran finale. Stranger things, il più visto fra gli show di Netflix, un fenomeno intragenerazionale capace di mitizzare gli anni Ottanta perché possano far gola anche (e, forse, soprattutto) a chi ne ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) Vecna, Undici, gradi prossimi di parentela, le profezie in un dipinto., di cui Netflix ha rilasciato ad inizio luglio la seconda parte della quarta stagione, ha portato con sé la produzione di teorie elaborate. Segni, indizi, apparenti quisquilie sarebbero state disseminate qua e là, fra gli episodi dei capitoli passati, perché i più attenti tra i fan potessero avere di che occupare il tempo, qualcosa su cui costruire i propri castelli d’attesa. Si tratterebbe di dettagli minuscoli, che da soli sarebbero, però, sufficiente a spiegare cosa laabbia in serbo per il suo gran finale., il più visto fra gli show di Netflix, un fenomeno intragenerazionale capace di mitizzare gli anni Ottanta perché possano far gola anche (e, forse, soprat) a chi ne ...

