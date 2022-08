“Stai dicendo che non valgo più perché ho 53 anni?”, le parole di Renée Zellweger (Di lunedì 8 agosto 2022) L’attrice due volte premio Oscar Renée Zellweger, 53 anni, si è schierata contro i prodotti cosmetici anti-età in un’intervista al Sunday Times e ha difeso il naturale invecchiamento del nostro corpo. La star de Il Diario di Bridget Jones e Chicago ha rivelato al Sunday Times che non vedeva l’ora di compiere 50 anni e che, per buona misura, li considera migliori rispetto ai vent’anni: “Compiere 50 anni è stato come un nuovo inizio, senza sciocchezze, il punto in cui puoi smettere di ascoltare tutte le voci nella tua testa e tutte le aspettative e le proiezioni che la gente ha su di te e diventare più autenticamente te stessa“, ha detto Zellweger. Renée Zellweger ha criticato in particolar modo i cosmetici anti-età e gli spot che li ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 8 agosto 2022) L’attrice due volte premio Oscar, 53, si è schierata contro i prodotti cosmetici anti-età in un’intervista al Sunday Times e ha difeso il naturale invecchiamento del nostro corpo. La star de Il Diario di Bridget Jones e Chicago ha rivelato al Sunday Times che non vedeva l’ora di compiere 50e che, per buona misura, li considera migliori rispetto ai vent’: “Compiere 50è stato come un nuovo inizio, senza sciocchezze, il punto in cui puoi smettere di ascoltare tutte le voci nella tua testa e tutte le aspettative e le proiezioni che la gente ha su di te e diventare più autenticamente te stessa“, ha dettoha criticato in particolar modo i cosmetici anti-età e gli spot che li ...

