Soldi | quali poltrone si prende il Pd in zona Cesarini | compagni | che vergogna

(Di lunedì 8 agosto 2022) Se non puoi vincere - è il dispositivo dichiarato del "campo progressista" di Letta & co - cerca almeno di sabotare la vittoria degli altri. Non solo mettendo a sistema un'ammucchiata senza capo né coda che va dall'estrema sinistra a Calenda ma anche occupando fino all'ultimo tutte le leve a disposizione della macchina dello Stato. Obiettivo? Sottrarre quante più nomine possibile al prossimo governo (più che probabile di centrodestra) ma anche lasciare i propri uomini «in eredità» in posizioni fondamentali per le procedure legate al Pnrr. A denunciare la vicenda è stato Giovanbattista Fazzolari, senatore di FdI e responsabile del programma del partito di Giorgia Meloni, secondo cui dal giorno in cui sono implose le larghe intese è in atto una «sistematica occupazione di posizioni di centrale importanza nell'Amministrazione Pubblica, in aperta violazione delle regole che lo stesso ...

DavidPuente : Che cos'è la disperazione? Rosario Marcianò, quello che come Alex Jones diffonde menzogne e teorie del complotto su… - StefanoOggero : @orfini Quali proposte? Ah già regalare soldi a caso ?? - capuano_l : @itinagli Avete costretto a vaccinare tutti i cittadini, con quali risultati? I dipendenti pubblici che non si son… - granatiere1906 : @MicheleLeRoi @moggifake @IlMonociglio @Pirelli Avete solo tanti soldi con i quali comprate tutto e tutti....e nono… - MarcoMarachella : @Il_Mago_KK Ahh e con quali soldi avremmo potuto fare un upgrade? Ma sopratutto potresti fare un nome? Perché altrimenti e’ troppo facile -

InfermieristicaMente

... scuola d'infanzia) Forse perché quello del nido è un problema esistente e poi qualcuno avrebbe chiesto loro come intendessero risolverlo: cone intempi costruiranno nuovi asili ...Ecco quindisono i prodotti alimentari al supermercato per ifare in questo momento molta attenzione. Altrimenti per riempire il carrello della spesa serviranno molti piùrispetto ... Infermieri: il saldo incentivi arriverà ma con quali soldi Per la formazione professionale siciliana adesso i soldi ci sarebbero ma si deve puntare ad un sistema di qualità e non ad elargire a pioggia fondi come in passato. E’ in sintesi la posizione di ...Parla una donna che aveva tentato di fare un investimento pochi mesi fa: «Ora voglio fare denuncia, non so se rivedrò mai i miei soldi» ...