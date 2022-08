(Di lunedì 8 agosto 2022) Il termine in inglese è “blind football”, ile le dimensioni sono quelle di un normale campo di calcetto. Gli allenatori sono due: uno in campo, uno dietro la porta avversaria, che parla con gli atleti per aiutarli a fare gol: è fondamentale che le voci non si sovrappongano. Per questo lesi giocano spesso con il massimo. Ma ai gol si può sempre esultare. L’associazione Asdd2000 accoglie da oltre 20 anni, nella capitale, i giocatori e le giocatrici dinon. “Abbiamo fondato ladiin Italia. E ora sogniamo di dar vita al campionato”, raccontano. Tutto è nato nel 1998, grazie alla voglia di rilanciare l’attività di ...

fattoquotidiano : Pallone sonoro e partite giocate nel silenzio: ecco il calcio per non vedenti. A Roma la prima squadra femminile -

Tutto Lega Pro

Il lavoro sulla luce e soprattutto sulfa immergere lo spettatore in una esperienza empatica ... Il genio e la passione trovano una soluzione per uscire dalle tenebre: non c'è più il...... con calciatori più piantati a terra, eche rotola in modo più regolare. La percezione di ... che passano sia per la grafica, sia per il: le scene di intermezzo sono state modificate, ... Latina forza 3 e Viterbese ko: Carletti, Carissoni e Fabrizi calano il tris Il Latina, davanti ad una buona cornice di pubblico, debutta al Francioni per la prima volta nella stagione 2022/23 e lo fa con grande stile, battendo con un sonoro 3-0 la Viterbese, nella ...Durante la presentazione ufficiale, EA Sports si è concentrata sui miglioramenti audiovisivi di FIFA 23 e di come intende migliorare il suo gioco sportivo.. Anche l'occhio vuole la sua parte. Forse ...