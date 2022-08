Nando dalla Chiesa e la vacanza “trasgressiva” in Val Seriana | dove non succede proprio nulla

(Di lunedì 8 agosto 2022) Dice il turismo. E uno pensa al mare, a Rimini con i suoi miti sempreverdi, alla Riviera ligure con le sue fettucce di spiaggia libera, oasi per arrostire. O al Salento pullulante di rampolli alla milanese, o allo sconfinato Tirreno calabrese, o alla Sardegna e alle città d’arte. Divertimento senza regole, insomma. Ma il turismo è di più. Sfugge agli stereotipi e svela Italie profonde. Basta andare a naso cercando luoghi dalle brezze leggere,le moto che bombardano i cervelli quasi non ci sono,si dorme magari con la coperta, ed ecco mondi che non conoscevi. Il sesto senso mi ha portato qualche giorno in Val, provincia bergamasca, sette-ottocento metri. Paesinon c’è praticamenteda fare e questo è il loro bello, perché lanon diventa esibizione, e ...

