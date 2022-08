Milan, questa non ci voleva: l’annuncio fa disperare Pioli e i tifosi (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Milan si prepara al debutto in campionato ma un problema inatteso complica i piani del tecnico Pioli: sviluppi attesi a breve. L’ultima prova generale ha prodotto i risultati sperati. La rotonda vittoria ottenuta ai danni del Vicenza ha fatto capire che il Milan (potenziato dagli ultimi colpi di mercato) è ormai pronto per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilsi prepara al debutto in campionato ma un problema inatteso complica i piani del tecnico: sviluppi attesi a breve. L’ultima prova generale ha prodotto i risultati sperati. La rotonda vittoria ottenuta ai danni del Vicenza ha fatto capire che il(potenziato dagli ultimi colpi di mercato) è ormai pronto per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

EnricoTurcato : Charles #DeKetelaere va al #Milan dopo un inseguimento infinito. Va al tempo stesso sottolineato come il Milan si… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan 2022-23 dall'incontro con #Pioli di oggi in @Gazzetta_it: ?? #DeKetelaere è stato preso anche e s… - lucabianchin7 : Il programma di Charles #DeKetelaere a Milano. ? questa sera all’ora di cena: arrivo a Linate ? domani mattina: vis… - MaStep92__ : RT @beppeinterista: Pochissimi hanno fatto attenzione ad una frase di Inzaghi ' D'ora in poi basta carico di lavoro' , tradotto fino a vene… - vanandrix79 : RT @Anto__rus: Non prenderei sottogamba questa tipologia di tweet. L’anno scorso l’ambiente Milan ha inondato i social e i media di fake ne… -