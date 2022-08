Luca Barbarossa | “Non arrivavo a fine mese” E quel consiglio di Morandi e Dalla che gli fece vincere Sanremo

(Di lunedì 8 agosto 2022) Un ragazzo ribelle, culturalmente impegnato, un giovane comunista anche un po’ snob., il cantautore romano di Portami a ballare, brano vincitore del Festival di1992, preferiva organizzare cineforum nella sezione del partito a Mentana, dove viveva, che rimorchiare o andare in discoteca come i coetanei. Lo svela in una lunga intervista al Corriere della Sera. Dove parla anche dell”’incidentale’ vittoria sanreche lo ha reso popolare. “Io volevo cantare Cuore d’acciaio, più impegnato”. Furono Giannie Lucioa dirgli: “Devi toglierti la puzza sotto al naso”. E poi aggiunge, riferendosi al sistema: “Volevo essere Bob Dylan ma pretendevano di farmi diventare Miguel Bosé”. I suoi ricordi, la sua vita di adolescente negli anni ‘70, li ha pubblicati in ...

