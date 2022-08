LIVE Atletica, Meeting Szekesfehervar in DIRETTA: Tamberi parte bene a 2.18, Ponzio fa 20.88 (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.11 12.27 che tempo per Camacho-Quinn! Davvero vicina al suo personale: nuovo record del Meeting. 18.09 C’è stato un contro-movimento da parte della Kerekes. 18.06 Tutto pronto per i 100 ostacoli al femminile: da corsia 1 Brissett (Usa), Cunningham (Usa), Kozák (Hun), Harrison (Usa), Camacho-Quinn (Pur), Ali (Usa), Johnson (Usa) e Kerekes (Hun). 18.04 Errore per Protsenko a 2.21, ora ci prova Tamberi. 18.02 Nel lungo femminile è in testa la serba Gardasevic con la misura di 6.83. 17.59 Protsenko fa 2.18 senza errori proprio come Tamberi. 17.57 Che lancio di Kovacs! 22.89. Ponzio si migliora e fa 20.88. 17.55 Bella gara di Bracy! Batte i suoi connazionali con un buon 9.97. Coleman ha pagato una seconda parte ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.11 12.27 che tempo per Camacho-Quinn! Davvero vicina al suo personale: nuovo record del. 18.09 C’è stato un contro-movimento dadella Kerekes. 18.06 Tutto pronto per i 100 ostacoli al femminile: da corsia 1 Brissett (Usa), Cunningham (Usa), Kozák (Hun), Harrison (Usa), Camacho-Quinn (Pur), Ali (Usa), Johnson (Usa) e Kerekes (Hun). 18.04 Errore per Protsenko a 2.21, ora ci prova. 18.02 Nel lungo femminile è in testa la serba Gardasevic con la misura di 6.83. 17.59 Protsenko fa 2.18 senza errori proprio come. 17.57 Che lancio di Kovacs! 22.89.si migliora e fa 20.88. 17.55 Bella gara di Bracy! Batte i suoi connazionali con un buon 9.97. Coleman ha pagato una seconda...

