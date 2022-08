La mostra racconta il rapporto tra Pier Paolo Pasolini e il Sud con l'aiuto di 25 immagini in bianco e nero (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra gli eventi collaterali del Calabria Movie Film Festival (17-19 agosto) c’è La lunga strada di sabbia, mostra che con 25 immagini, in bianco e nero, racconta il rapporto tra Pier Paolo Pasolini e il Sud, in particolare la Calabria. PPP e Margherita Caruso sul set di “Il Vangelo secondo Matteo” Leggi anche › Venezia omaggia Pier Paolo Pasolini, nel suo centenario, col capolavoro bandito › “Uccellacci e uccellini” di Pasolini: la recensione di Paolo Mereghetti Infatti lo ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra gli eventi collaterali del Calabria Movie Film Festival (17-19 agosto) c’è La lunga strada di sabbia,che con 25, iniltrae il Sud, in particolare la Calabria. PPP e Margherita Caruso sul set di “Il Vangelo secondo Matteo” Leggi anche › Venezia omaggia, nel suo centenario, col capolavoro bandito › “Uccellacci e uccellini” di: la recensione diMereghetti Infatti lo ...

