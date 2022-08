Kean è la carta giusta | così la Juventus lascia il Milan a mani vuote

MatteohOh : RT @Mattydoni7: @toselluc Vlahovic Chiesa Di Maria Kostic Depay Kean Sulla carta sembra un buon attacco (cambierei Kean con Zaniolo, ma la… - Mattydoni7 : @toselluc Vlahovic Chiesa Di Maria Kostic Depay Kean Sulla carta sembra un buon attacco (cambierei Kean con Zaniol… - KSport24 : @jordancs580 Depay infatti sulla carta andrebbe a sostituire Kean/Morata. Kostic va a sostituire più Bernardeschi (esterno) -

Calcio Atalanta

L'incastro è complesso, però laRabiot potrebbe servire per arrivare all'obiettivo juventino, anche perchépare al momento destinato a restare, in attesa di sviluppi in attacco. Le altre ...In sostanza, non potendo più inserirenell'affare a causa dell'arrivo di Ekitike in attacco, se i discorsi coi parigini dovessero essere approfonditi laRabiot può essere sfilata dal mazzo. Gazzetta - Atalanta non convinta dello scambio Muriel-Kean Grandi manovre in casa Juventus, i bianconeri si fiondano sull’obiettivo del Milan: Kean può essere la carta che serve per il sorpasso Grandi manovre in casa Juventus. La sconfitta contro l’Atletico ...Kean Juve, l'attaccante resta in bianconero o va via Massimiliano Allegri ha un nuovo pensiero sul classe 2000 ...