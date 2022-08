Jean Dubuffet: la scultura rimossa dal Thompson Center (Di lunedì 8 agosto 2022) La scultura Monument with Standing Beast di Jean Dubuffet, creata nel 1984 per il piazzale del Thompson Center nel quartiere degli affari Loop di Chicago, sarà spostata. Infatti, Google ha acquistato l’edificio progettato dall’architetto Helmut Jahn e l’opera sarà trasferita di fronte a un ex edifico bancario, in una zona di minore importanza. Antitrust Francia, multa record Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 agosto 2022) LaMonument with Standing Beast di, creata nel 1984 per il piazzale delnel quartiere degli affari Loop di Chicago, sarà spostata. Infatti, Google ha acquistato l’edificio progettato dall’architetto Helmut Jahn e l’opera sarà trasferita di fronte a un ex edifico bancario, in una zona di minore importanza. Antitrust Francia, multa record

