Ischia, estorsione in un noto centro scommesse: 20enne fermato dalla Polizia (Di lunedì 8 agosto 2022) estorsione in un centro scommesse di Ischia, fermato 20enne napoletano. I poliziotti del Commissariato di Ischia hanno tratto in arresto un giovane napoletano, pregiudicato, resosi responsabile di un'estorsione ai danni di un centro scommesse. Il giovane, con la minaccia di un coltello, aveva intimato, a un dipendente dell'attività commerciale, di procedere con alcune scommesse fino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

