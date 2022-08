il racconto di alessia marcuzzi che stava per soffocare per un pezzo di polpo in gola

DBenedectus : Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire dopo aver ingerito un boccone che le è rimasto bloccato nella trachea. Il s… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi: “ho rischiato di morire”. Il tragico racconto della showgirl - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, il racconto di Facchinetti su Instagram: “Barcollava, non respirava più” - zazoomblog : Alessia Marcuzzi: ‘Ho rischiato di morire soffocata grazie Wilma’. Il racconto su Instagram - #Alessia #Marcuzzi:… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi: ‘Ho rischiato di morire soffocata grazie Wilma’. Il racconto su Instagram - #Alessia #Marcuzzi:… -

Da www.tgcom24.mediaset.itmarcuzzi e wilma faissol Brutta disavventura perMarcuzzi in un ristorante londinese insieme alla famiglia. Ha ingoiato un pezzo di polpo intero che le ha ostruito la trachea e per poco non soffocava. A soccorrere la conduttrice tv ......post su Instagram di. Quello che ha scritto non è uno scherzo, ma è la verità: grazie a Wilma si è risolta una situazione che poteva finire male, se non in tragedia": così inizia il...Brutta avventura per Alessia Marcuzzi che ieri sera ha rischiato di rimanere soffocata da un boccone di polpo mentre cenava in un ristorante di Londra, salvata in extremis da Wilma Faissol, la moglie ...Queste le parole di Alessia Marcuzzi su Instagram: “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea. Ho pensato davvero di morire, non riu ...