‘’Il Laureato’’: la pre-rivoluzione fatta commedia (Di lunedì 8 agosto 2022) Quando ‘’Il Laureato’’ arriva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, è il 1967. E quella che sembra una commedia romantica come tante altre, è in realtà una pellicola destinata a fare molto rumore. Così tanto da diventare oggi un cult senza tempo; uno di quei film che ‘’se non l’hai visto non puoi dire di saperne davvero di cinema’’. ‘’Il Laureato’’- per la regia di Mike Nichols – è il ritratto della pre-rivoluzione, il racconto assolutamente profetico della svolta sociale che avverrà di lì a poco. ‘’Il Laureato’’: l’inizio della crisi fra giovani e adulti Dustin Hoffman rappresenta perfettamente l’inquietudine di Benjamin, giovane 21enne che torna nella sua California dopo essersi laureato. Circondato al suo rientro a casa da parenti e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Quandoarriva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, è il 1967. E quella che sembra unaromantica come tante altre, è in realtà una pellicola destinata a fare molto rumore. Così tanto da diventare oggi un cult senza tempo; uno di quei film che ‘’se non l’hai visto non puoi dire di saperne davvero di cinema’’.- per la regia di Mike Nichols – è il ritratto della pre-, il racconto assolutamente profetico della svolta sociale che avverrà di lì a poco.: l’inizio della crisi fra giovani e adulti Dustin Hoffman rappresenta perfettamente l’inquietudine di Benjamin, giovane 21enne che torna nella sua California dopo essersi laureato. Circondato al suo rientro a casa da parenti e ...

