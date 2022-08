Icardi in Serie A, il club pronto all’assalto: spunta la data della chiusura (Di lunedì 8 agosto 2022) Mauro Icardi è al centro delle ultime settimane di calciomercato: sembra lontano dal PSG, ma quale sarà la prossima destinazione? Può tornare in Serie A. Nel tentativo ennesimo di mettere a tacere le tante indiscrezioni sulla sua vita personale e i commenti su quella professionale, Mauro Icardi ha rotto il silenzio e ha usato i suoi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022) Mauroè al centro delle ultime settimane di calciomercato: sembra lontano dal PSG, ma quale sarà la prossima destinazione? Può tornare inA. Nel tentativo ennesimo di mettere a tacere le tante indiscrezioni sulla sua vita personale e i commenti su quella professionale, Mauroha rotto il silenzio e ha usato i suoi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

gio_tardin : @_E_C_U_R_B Con Icardi non avremmo perso l'ultimo campionato, oggettivamente l'attaccante in Serie A più forte degl… - AgiproNews : Calciomercato: Icardi-Monza pista calda, in quota l’argentino è sempre più vicino al ritorno in Serie A - calciatorisocia : ??Calciomercato Serie A: svolta #Icardi, arriva dopo Ferragosto - persemprecalcio : ???? Il mercato del #Monza potrebbe regalare altri giocatori di lustro come Mauro #Icardi. Adriano #Galliani ha parl… - infoitsport : Icardi ritorna in Serie A? La rivelazione del club fa impazzire i tifosi -